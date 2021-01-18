Может ли Плющенко опротестовать оценки судей? Изучили правила фигурного катания

«СЭ» внимательно проштудировал официальные правила фигурного катания и нашел в них много интересного.

Во многих интервью официальные лица и судьи справедливо отсылают болельщиков и журналистов к документам: мол, читайте PDF-файлы со статьями, пунктами и подпунктами — и кто не понял, тот поймет. Что ж, сказано — сделано. Фигурное катание в разы более сложный вид спорта, чем футбол или биатлон. Поэтому иногда тут стоит вспоминать про основы.

Мы решили начать с самого простого. Летом 2020 года на сайте ФФККР появились обновленные российские правила фигурного катания. Не будем подробно пересказывать, за что ставят оценки — здесь это можно посмотреть в полном объеме. Но представим самое интересное из того, что содержится на 81 странице, в формате «а знали ли вы, что?»

Что фигуристам на самом деле запрещено

В правилах есть немало запретов для фигуристов и их тренеров. Не все из них соблюдаются, а про некоторые догадаться и вовсе сложновато. Санкции прописаны не везде, но зато в правилах есть широкая фраза о том, что любые нарушения могут привести к отстранению виновника от участия в соревнованиях.

Евгения Медведева кланяется после проката на финале Гран-при 2016 года. Фото Reuters

Так, фигуристам запрещено:

— Кланяться публике перед началом исполнения программы.

— Нецензурно и агрессивно выражаться, портить экипировку, применять физическую силу по отношению к кому-либо. Отдельно прописано, что фигуристы обязаны соблюдать чистоту и порядок на арене и даже в местах проживания. Интересно, написано ли в правилах футбола, что игрок должен убраться за собой в раздевалке?

— Вы удивитесь, но в фигурном катании тренеру официально запрещено «подсказывать или подавать сигналы» подопечному во время выступлений. И тут уже напрямую говорится: «в противном случае участник может быть дисквалифицирован». Получается, любые подбадривания и эмоции у борта, которыми наши тренеры не чураются, можно при желании трактовать как нарушение на снятие с турнира. Подопечные Евгения Плющенко явно в опасности. Тутберидзе жестикуляцией грешит меньше. А Даниил Глейхенгауз во время проката Щербаковой на Кубке России в Сызрани постоянно кричал Анне, ругался и бил чехлами по бортику. В теории это несколько дисквалификаций, но понятно, что никто таким буквоедством заниматься не будет.

— Есть и такая деталь: судьи обязаны следить за тем, чтобы во время соревновательных сессий на бортиках не было ничего. На практике там — и куртки, и салфетницы, и чехлы, и руки тренеров- все что угодно.

Еще одно правило, которое не соблюдается: спортсмен обязан принимать участие в жеребьевках непосредственно или через своего представителя. Любой, кто следит за соревнованиями, знает, что фигуристы ходят на них избирательно — обычно на каждой из них пару человек да отсутствует. Своих представителей, естественно, никто не присылает.

Взаимоотношения с судьями

По ходу этого сезона о судействе говорят много. Оказывается, напрямую обратиться к судьям может и сам спортсмен. Условная Софья Самодурова может подойти к старшему судье по виду или в главную судейскую коллегию «по интересующим ее вопросам через представителя команды, а в личных соревнованиях непосредственно или через тренера». Никаких временных рамок для этого нет — то есть это может произойти и в отеле вечером между короткой и произвольной программами или прямо на парковке у «Мегаспорта».

Судьи. Фото Федерация фигурного катания России

Или вот, к примеру, интересный момент. Представители и тренеры организаций, участники которых выступают в соревновании, по возможности, не должны включаться в состав судейской коллегии данного соревнования. Понятно, что судей может не хватать и работа это трудная, но как видим, прямого запрета в правилах нет. Так что, если очень хочется — получается, можно?

Важная штука — протесты. Расхожая фраза: если что-то не нравится — идите в суд. Примерно означает «пишите в Спортлото», но юридически не подкопаешься.

Но с протестами в фигурном катании плоховато. Если предмет апелляции — именно результаты, то ее можно подать только на математическую ошибку. Отдельно прописано: «запрещены протесты, касающиеся оценки выступления спортсмена старшим судьей, судьей или технической бригадой». Любой протест принимается не более чем через 30 минут после завершения соревнований. В общем, правила маневр сужают максимально. В этом сезоне на Кубке России однажды пересматривали результат: в короткой программе Елизаветы Туктамышевой в Сочи забыли учесть один бонусный балл. Там сориентировалась сама судейская бригада.

Но в теории подать протест можно на что угодно. Есть «протесты по составу участников». Интересно, что здесь имеется в виду? Могли ли соперницы Анны Щербаковой на чемпионате России, к примеру, потребовать проверить ее медицинское состояние перед произвольной программой? Нет, потому что такие протесты подаются только перед жеребьевкой стартовых номеров короткой программы.

Обнаженность в костюмах, компакт-диски и свет

В правилах есть много других неочевидных нюансов. Например, отдельно оговорено равенство спортсменов в... освещении. Не в СМИ, а количестве света на льду. По ним не допускается «изменение установленной интенсивности освещения непосредственно во время конкретного раздела соревнований». То есть теоретически, если между прокатами Щербаковой и Трусовой, например, погаснет одна из ламп — есть все основания для подачи протеста. Правда, что из этого получится — непонятно.

Ну и еще несколько забавных моментов:

— По правилам самый простой прыжок в системе оценок называется тоулуп, а не тулуп.

— Официально прописано, что в парных и танцевальных соревнованиях принимают участие «мужчина и женщина». Заявиться паре мужчин или женщин, по крайней мере пока, нельзя.

— Многих удивляет, что на российских соревнованиях до сих пор используют для музыкального сопровождения компакт-диски CD. Они тоже упомянуты в правилах, и учитывая разный уровень технической оснащенности в разных регионах России, наверное, это справедливо. Интересно другое: допускается ручной подсчет результатов. При нем «судьи работают с бумажной версией «протокола судейских оценок». В соответствующий бланк на каждого участника записываются оценки, он сдается рефери и передается оператору ввода данных для внесения в компьютер. То же самое делает техническая бригада. Интересно, проводятся ли по такой схеме еще соревнования в России и сколько они длятся по времени.

Так обычно на российских соревнованиях выглядит стол с музыкой. pic.twitter.com/TueLwFSksh — Lublineс93 (@Lublinec931) January 18, 2021

— Соревнования в календаре могут идти с 9 утра до 23 часов. Если это читает кто-то из родителей детей-фигуристов, вы легко вспомните турниры, которые начинались в 8 и даже раньше. В декабре ЦСКА проводил «Призы Деда Мороза», там юношеские разряды стартовали в 7:30.

— Отдельная песня — костюмы. Они должны быть «скромными и подходящими для спортивных соревнований, строгими, а не театральными по замыслу. Костюмы, однако, могут отражать характер выбранной музыки. Костюмы не должны создавать впечатление чрезмерной обнаженности спортсмена». Если судьям костюм не понравится — получишь снижение оценки. На чемпионате Европы-2009 Екатерина Рублева проехала вполне себе обнаженной часть программы, но снижений она и Иван Шеффер не получили. Правда, стали 12-ми из 12 в обязательном танце.

Слава богу, за обнаженность еще не штрафуют. Значит, не все потеряно.