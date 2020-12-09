Тренеры отцепленных от чемпионата России не хотят скандала. Но есть и другое мнение

Почему фигуристки сборной включены в число участников чемпионата страны в обход правил

В среду утром на сайте Федерации фигурного катания России появился список участников чемпионата России, который пройдет перед Новым годом в Челябинске. Список у женщин вызывает наибольший интерес — там сильнейшая конкуренция, а одновременно с этим и большая разница между «честным» списком по регламенту и тем, что был выбран в итоге.

Сразу оговоримся: мы не утверждаем, что Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и вообще сборницы не должны ехать на чемпионат России, хотя есть и такое мнение. Вопрос в другом — что есть люди, которые выполнили критерии отбора, но в Челябинск (по крайней мере, на данный момент) не попадают. И даже в этой прослойке надо, что называется, отделять мух от котлет, потому что ситуация запутанная.

Вот есть, например, Алина Забора с двумя очками. Если выкинуть всех, кто формально не выполнил регламент, включая лидеров, то Забора — 17-я. Но она действительно за два этапа набрала не так чтобы много баллов и в общей таблице находится на 26-й позиции.

У Арины Онищенко ситуация куда очевиднее. Она при любой системе подсчета баллов должна попадать на чемпионат. Нижняя часть таблицы всех участников Кубка выглядит так:

...17. Станислава Константинова — 12.

18. Арина Онищенко — 10 (сумма баллов — 304,73)

19. Анастасия Гулякова — 10 (186,44)

20. Камила Султанмагомедова — 10 (174,34)

21. Ксения Окладникова — 10 (146,49)

Возможно ли соломоново решение?

Онищенко, как ни крути таблицу, все равно в топ-18. Правда, тут есть нюанс: федерация всю эту осень не вела официальных таблиц, как определять победителя при равенстве очков, в регламенте прописано не было. Оно и логично: при участии в двух этапах и равенстве очков почти невероятна ситуация, когда места у фигуристов отличаются. Поэтому все сделали логичный вывод, что дополнительный критерий — сумма баллов. Она у Онищенко выше. Гулякова была лишь на одном этапе. Но по более высокому месту сильнее уже Анастасия. Плюс подопечная Алексея Мишина и партнерша Онищенко по школе «Звездный лед» — в сборной России.

Опция «Добавить к 18 участницам еще двух» организаторам турнира, судя по всему, не понравилась. Расписание (здесь можно посмотреть его полностью, с тренировками и жеребьевками) действительно плотное, а два новых человека вынуждают добавить разминку, что растянет соревнования и тренировочные сессии еще минимум на 15 минут. Есть ли они в расписании — вопрос сложный. Красочная жеребьевка длиной в час — тоже атрибут важный, и правильно, что федерация ее проводит. Но может, с нее кого-то отпустить потренироваться? Или назначить тренировки на раннее утро? Скажем так: выполнение данных формальностей уже второе по степени важности относительно основной — правил Кубка.

Реакция тренеров — аккуратная

Тренеры заинтересованных фигуристок в оценках были осторожны и предпочли не вставать открыто на сторону своих подопечных, заявив, что понимают мотивацию федерации. Алексей Урманов сказал «СЭ», что следил за ситуацией и вел подсчеты, но Алину Забору на месте участниц чемпионата он не нашел. Хоть и выразил желание, чтобы фигуристка попала на турнир:

— Я тоже проводил работу и подсчеты, у меня был список еще до пятого этапа. Но у меня он был с учетом Туктамышевой, Косторной, Гуляковой, Алины там не было. Конечно, я хотел бы, чтобы спортсменка, представляющая нашу группу, поучаствовала в чемпионате России. Но здесь должна включаться объективная оценка расклада сил в стране. Объективно перечисленные нами спортсменки по уровню мастерства превосходят Алину Забору. То, что они включены в список участниц, — правильно. У федерации, на мой взгляд, в условиях пандемии было право двигаться по этому регламенту и приглашать на чемпионат людей, которые должны там быть и отбираться на чемпионат мира. Если бы это была сравнимая по силам история, то да, нужно было бы разбираться. Но она несравнимая, я никаких телодвижений по этому вопросу не делал и сомневаюсь, что буду. Возможно, ситуация разрешится сама собой: есть подозрение, что не все из 18 участниц доедут до чемпионата.

Тренер Арины Онищенко Татьяна Кленина тоже избежала жестких формулировок и даже сказала (не совсем верно), что Онищенко не попадает в топ-18:

— Тема сложная, но у Арины были не супершикарные места, чтобы попасть на чемпионат страны. На мой взгляд, ничего страшного, все логично. Я нормальный человек и понимаю, что все-таки та же Косторная должна участвовать в чемпионате России. Мы же вроде бы даже не вошли в топ-18. И знаете, время покажет, доедут ли еще эти 18 человек до чемпионата. Мы будем готовиться к чемпионату. Если так получится, то поедем с удовольствием. Но соперничать с лучшими спортсменами страны и говорить, что мы лучше и так будет честнее... Не считаю, что так будет честнее. Онищенко обогнала Гулякову? Есть некоторые факторы, которые перевешивают в пользу Анастасии, члена сборной. Но мы с Ариной поборемся и, может быть, докажем, что на нас тоже стоит обратить внимание.

Фигуристы молчат или негодуют

Арина Онищенко со СМИ решила не говорить: «Пожалуй, я оставлю эту ситуацию без комментариев». Додумывать эмоции по этому предложению не будем. Реакция Арины понятна: в четверг у фигуристки чемпионат Санкт-Петербурга, а в списках на национальный чемпионат она стоит первой запасной. Ни к чему нагревать ситуацию, когда шанс оказаться в итоге в Челябинске весьма высок.

А вот ученица Урманова Алина Забора, недавно перешедшая в сочинский центр фигурного катания, в интервью «СЭ» была эмоциональна. Ее не включили даже в список запасных, предпочтя Камилу Султанмагомедову (10 очков, один пройденный этап). Камила сказала нам, что все честно, но у Заборы явно мнение другое, и отличается оно даже от того, что озвучил Урманов:

— Скажу честно: немного обидно. Все-таки хотелось попасть на чемпионат России. Обидно в том плане, что не все выполнили установленные правила, норматив. Но их допустили в обход озвученных критериев. А я вот не попала, хотя по правилам должна была. Понятно, что попали на ЧР топовые фигуристы, но все-таки они не выполнили заранее объявленные правила. Это нечестно. Не оставляю для себя надежду, что получится попасть в Челябинск, если кто-то снимется с турнира. Но в целом я считаю эту ситуацию несправедливой, — считает 17-летняя спортсменка.

До чемпионата России осталось две недели, и список участников наверняка еще претерпит изменения.

Участницы чемпионата России. Женщины. Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Валерия Костина, Алена Косторная, Станислава Молчанова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова, Валерия Шульская, Анна Щербакова. Запасные: Арина Онищенко, Камила Султанмагомедова.

«Честный» состав на чемпионат России. Женщины. Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Фролова, Софья Самодурова, Ксения Цибинова, Мария Талалайкина, Елизавета Нугуманова, Анастасия Тараканова, Валерия Шульская, Станислава Молчанова, Валерия Костина, Станислава Константинова, Арина Онищенко, Алина Забора.