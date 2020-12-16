Европейское фигурное катание пока спасает не Россия, а Италия с Белоруссией

Пока Россия только мечтает провести свой международный турнир, в других странах это спокойно делают

После того как Международный союз конькобежцев (ISU) отменил чемпионат Европы 2021 года, международный календарь в фигурном катании представляет собой пустую дыру с промежутком больше года: последний крупный старт был в феврале 2020-го, а следующий — чемпионат мира — откроется не раньше марта 2021-го. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) изучают предложение провести в даты чемпионата Европы международный турнир на территории России. Но пока в нашей стране только планируют соревнования с иностранцами, за рубежом их уже вовсю проводят. Коронавирусу назло.

В Минске выступал один из сильнейших фигуристов мира Аймо

В Белоруссии с трудом набиралось необходимое количество участников на чемпионат страны. Почти во всех видах на старт должны были выйти три-четыре человека. Понятное дело, что ни о каких полноценных соревнованиях в таких условиях речи быть не могло. Поэтому Федерация фигурного катания Белоруссии пошла на рискованный шаг. В разгар второй волны пандемии в Европе спортивные чиновники решили пригласить участников со всего континента. Чемпионат объявили открытым и разрешили участвовать в нем всем желающим.

«Белорусский союз конькобежцев зародит новую предновогоднюю традицию — Winter Star — международные соревнования по фигурному катанию в рамках Открытого чемпионата Республики Беларусь», — сказано на сайте Белорусского союза конькобежцев.

Большого количества звезд в страну не приехало, но из заметных фигур был как минимум Кевин Аймо — призер финала «Гран-при» прошлого года и один из сильнейших одиночников современности. Для Аймо турнир в Беларуси стал единственным стартом первой половины сезона, если не считать контрольные прокаты сборной Франции.

Стран-участников было больше, чем на «Гран-при» этого года

— Турнир проводили в формате «два соревнования в одном», — рассказал «СЭ» лидер сборной Белоруссии Константин Милюков. — У нас было два награждения: одно как за международный турнир Winter Star, второе за национальный чемпионат. Прокаты были по одному разу короткой и произвольной, как обычно. Просто было две таблицы и два комплекта медалей. Сначала победил Кевин Аймо, потом я.

Белорусы планируют проводить свой чемпионат в открытом формате и в дальнейшем — в союзе отмечают, что эксперимент удался. В фигурном катании мало стартов, а во многих странах наблюдается резкая нехватка участников. Обе эти проблемы пандемия только усугубила, поэтому решение белорусов пойти на изменение регламента местного чемпионата именно сейчас логично.

— Идея очень хорошая, правильно, что сделали турнир международным. Странам, где фигурное катание пока несильно развито, сложно самостоятельно набрать заявки на полноценные соревнования, — добавил Милюков. — До этого уже был турнир Ice Star, который тоже помогает местным спортсменам. На тот турнир еще и россияне ездили — Миша Коляда, Евгений Семененко. Сейчас перед чемпионатом России, видимо, решили не рисковать.

Милюков, кстати, как и большинство членов сборной Белоруссии, раньше выступал за Россию. После смены гражданства ему нужно было пройти международный карантин, но с этого сезона Константин может выступать на любых стартах под новым флагом. Формальная победа на чемпионате Белоруссии с высоким личным результатом позволит ему поехать и на чемпионат мира. «Если чемпионат мира состоится, то, скорее всего, я поеду», — заявил Милюков.

Всего у мужчин на Открытый чемпионат Белоруссии прибыли пять иностранцев, у девушек — четыре участницы из других стран, в танцах тоже было четыре дуэта. Франция, Сербия, Нидерланды, Литва, Эстония, Болгария, Узбекистан, Испания, Турция и Украина — не на всех этапах «Гран-при» этого сезона была такая обширная география, особенно если вспомнить соревнования в Китае.

В Италии провели полноценную серию «Гран-при» внутри страны

Белоруссия — не первая страна, которая провела свои внутренние старты с открытой заявкой. Уже давно в Европе проходит чемпионат трех стран — Польши, Чехии и Словакии. На свой собственный чемпионат ни одна страна не может набрать необходимое количество участников, и соревнования превращаются в фарс. Поэтому руководство местных федераций решило объединиться, чтобы проводить турниры совместно. Раньше вместе с ними соревновались и венгры, но с этого сезона чемпионат Венгрии проходит отдельно.

Но круче всех поступили итальянцы. Когда появилась информация о том, что серия «Гран-при» в этом сезоне пройдет только в формате национальных стартов, то местная федерация организовала собственную серию. Она по формату максимально похожа на этапы Кубка России, только лишь с той разницей, что в Италии разрешили выступать иностранцам.

На днях планируются чемпионаты Австрии и Германии. Обычно в этих странах не допускают иностранцев, но в коронавирусный сезон нескольким спортсменам из соседних государств планируют сделать исключения, чтобы поддержать их в трудное время. Тем более что в некоторых странах местное правительство запретило внутренние чемпионаты — отменили турниры во Франции и Англии.

Россия могла бы организовать полноценный аналог ЧЕ

В нашей стране участие иностранцев на внутренних стартах строго запрещено. Была попытка заявиться на первый этап Кубка России в Сызрани от Виктории Ющенковой. Эта одиночница уже полтора года выступает за Израиль, но в Сызрань она поехала с заявкой от Ленинградской области. Виктория откатала там и короткую, и произвольную программы, но после перепроверки документов ее постфактум дисквалифицировали, а результаты аннулировали.

Еще один раз иностранцы ездили в Казань. Вне конкурса с показательным выступлением на четвертом этапе Кубка России выступили венгры Анна Яновская/Адам Лукаш. Этот танцевальный дуэт тренируется в Москве у Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой, как и многие другие иностранцы. В период пандемии было бы логично разрешить спортсменам, представляющим другие сборные, но проживающим в России, выступать с россиянами, но в ФФККР пока что другое мнение на этот счет.

Не до конца ясно и в каком формате пройдет новый турнир, которым в федерации планируют заменить чемпионат Европы. Теоретически у России есть все шансы организовать почти полноценный ЧЕ — для этого достаточно к лидерам российской сборной добавить несколько сильных европейцев — того же француза Аймо, итальянцев Даниэля Грассля и Маттео Риццо, несколько танцевальных и спортивных пар из Италии и Франции, а также всех, кто тренируется у нас, — Мориса Квителашвили, Элизабет Турсынбаеву (официально она не завершила карьеру и говорила, что планирует соревноваться дальше), танцоров Сару Уртадо с Кириллом Халявиным и других.

Правда, для этого хорошо бы организовать призовой фонд. Многим придется ехать в Россию за свой счет, поэтому иностранцев неплохо бы замотивировать. В противном случае нас вместо альтернативы чемпионату Европы ждет очередной этап Кубка России в новой вариации.