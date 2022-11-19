Чемпионка мира проиграла впервые за долгое время. Еще недавно она была сильнее Валиевой в Пекине

Провал Каори Сакамото на родном «Гран-при».

Гран-при Японии (NHK Trophy)

Женщины

1. Ким Йе Лим (Корея) — 204,49

2. Каори Сакамото (Япония) — 201,87

3. Рион Сумийоши (Япония) — 193,12

Мужчины

1. Шома Уно (Япония) — 279,76

2. Сота Ямамото (Япония) — 257,85

3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 254,76

Пары

1. Рику Миура / Рюичи Кихара (Япония) — 216,16

2. Эмили Чан / Спенсер Акира Хоу (США) — 187,49

3. Брук Макинтош / Бенджамин Мимар (Канада) — 175,65

Танцы

1. Лоранс Фурнье-Бодри / Николай Соренсен (Канада) — 210,41

2. Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США) — 209,13

3. Кэролин Грин / Майкл Парсонс (США) — 191,10

Если в Самаре «Гран-при России» еще в самом разгаре и главное впереди, то этап международной серии «Гран-при» от ISU в Японии уже завершен. Победители известны во всех четырех видах. Изначально казалось, что, кроме как в танцах, во всех остальных видах победу легко заберут хозяева. Однако серьезно ошиблась главная звезда японской сборной в женском одиночном Каори Сакамото. Чемпионка мира и призер Олимпиады в Пекине уступила в короткой программе и так и не смогла догнать свою соперницу из Южной Кореи в произвольной. Что случилось с лучшей фигуристкой мира за пределами России?

Сакамото стала джокером прошлого сезона

Прошлый сезон для Каори Сакамото напоминал сказку. Ее всегда считали талантливой фигуристкой, однако реализовать весь свой потенциал так и не получалось. Она несколько раз пыталась перезагрузить карьеру. Меняла тренировочные планы, учила ультра-си, ставила необычные программы... Была очень близко к мировому топу, но до элиты так и не могла дотянуться. И вот в самый нужный момент — в олимпийский год — у Сакомото открывается второе дыхание. Все началось с прошлогоднего «Гран-при» в родной Японии. Трагические обстоятельства, сначала с этапа снялась Александра Трусова, затем на разминке травмировалась Дарья Усачева. Получилось так, что впервые за долгие годы женский турнир — без россиянок. А значит, шанс показать себя для японки. Каори уверенно победила и на эмоциях от успеха поехала готовиться к Олимпиаде.

Игры в Пекине — также крайне успешные. Две медали — сначала за командные соревнования, а потом и личная бронза, в которую точно вряд ли бы кто-то поверил еще пару месяцев назад. Можно, конечно, говорить о трагедии Камилы Валиевой и всех обстоятельствах, которые были вокруг ее проката, но цифры на табло. Сакамото сделала все, что от нее требовалось, и показала свой максимум — и судьба ее наградила. Дальше и вовсе случается невероятное. Сборной России не будет на ЧМ в полном составе. И опять же это не вина Каори, она приезжает и выигрывает своим прокатом. Причем с такими цифрами, что обошла даже результат прошлой чемпионки планеты Анны Щербаковой. Чем-то история напоминала взлет канадки Кейтлин Осмонд. Осмонд также взяла бронзу на Олимпиаде следом за двумя россиянками, а потом на ЧМ ухватилась за победу после провала Алины Загитовой.

Кейтлин Осмонд. Фото Global Look Press

Каори проиграла не самой успешной фигуристке Кореи

И для Осмонд, и для Сакамото такой насыщенный и сверхуспешный год стал поворотным в карьере и забрал много сил. Как физических, так и моральных. Неудивительно, что Кейтлин в итоге решила сначала поставить карьеру на паузу, а затем и вовсе ушла из спорта. Каори пошла своим путем и полноценно в этом году выступает. Редкость для героев Олимпиады — кататься в постолимпийский год, но и японку можно понять. Куй железо, пока горячо. Санкции ISU в отношении к российским фигуристкам с четверными дают возможность проявить себя девушкам без сверхсложных элементов. В том числе и Каори. Она разумно хочет забрать побольше титулов, пока есть такой шанс, но усталость все-таки дает о себе знать. Сначала была крайне неожиданная осечка на предсезонном челленджере в Италии. Дальше две победы на Japan Open и Skate America — но без чистых прокатов.

И вот теперь поражение на домашнем «Гран-при» в Японии NHK Trophy. Причем не самой серьезной сопернице. Кореянка Йе Лим Ким — очень легкая и музыкальная, но не отличается ни стабильностью, ни техникой, ни, соответственно, результатами. Собственно говоря, в эти выходные в Саппоро она также не показала ничего сверхвыдающегося. Другое дело, что с большим количеством ошибок откатала Сакамото. Проблемы начались еще в короткой программе. И если то, что в лутце ей поставили неясное ребро и придрались к приземлению,можно еще списать на специфическую дотошность технического контролера (хотя, казалось бы, девушка выступает дома), то вот каскад флип-тулуп объективно не получился. Недокрут на обоих прыжках был таким заметным, что она едва удержалась на ногах. В то же время Ким выдала пусть не идеальную, но хорошую короткую со стандартным женским контентом. Победила и взяла себе задел на будущее.

Каори Сакамото. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Японцы забрали почти все медали домашнего этапа

Этого задела с короткой хватило в итоге и на общий успех. Произвольная была уже за Сакамото, но победа была скорее символической и изначальный разрыв в четыре балла покрыть уже не могла. Снова у судей возникли вопросы к ребру на лутце. Видимо, по этому сезону ошибка будет хронической. Каскад флип-тулуп снова проблемный — приземление еще менее ясное, зато гораздо более ясно видятся недокруты. Вдобавок еще и на риттбергере бабочка и потеря баллов на непрыжковых — вращениях, дорожке шагов. Важный момент: по технике Каори в произвольной Йе Лим Ким снова уступила. Притом что и кореянка была неидеальна. Она осталась без каскада, с падением и недокрутом на другом прыжке, третьем уровне за дорожку и вращения. И все равно за счет лучшей базы даже с учетом понижения на балл за падение она была лучше.

Победа в произвольной — это исключительно вопрос компонентов. Здесь сыграл уже фактор домашнего льда и статуса действующей чемпионки мира. Да и в целом в разы более известной спортсменки с наработанным в глазах судей авторитетом. Однако по второй оценке к Йе Лим вопросов также никогда не возникало, как и в целом к корейской школе. Обиду за неудачу Сакамото тем временем японцы компенсировали для себя успехом парней. Шома Уно победил с четырьмя четверными прыжками в произвольной (и одной «бабочкой» на флипе) и двумя в короткой. Второй — снова японец Сота Ямамото. Претендовали они и вовсе на пьедестал, опытному Казуки Томоно не хватило пары баллов (и чистой короткой), чтобы обойти эффектного корейца Чжу Хван Ча. В парах тоже успех за Страной восходящего солнца, и разве что в танцах на медали они не могли рассчитывать ни при каких обстоятельствах.