Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко

Член Зала славы фигурного катания лишился должности вице-президента Федерации фигурного катания Украины после выступления в спектакле «Аленький цветочек».

Украинская федерация фигурного катания лишила олимпийского чемпиона Виктора Петренко должности вице-президента организации в связи с его участием в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое демонстрируется в эти дни на черноморском курорте Сочи. Решение 53-летнего ветерана выступить на территории России названо в заявлении федерации «позорным». Санкции введены несмотря на то, что знаменитый спортсмен и тренер никак не обозначал свою политическую позицию. Что же так возмутило деятелей из УФФК и чем знаменит Петренко, который несомненно является одной из самых ярких личностей в истории украинского фигурного катания?

Момент из шоу «Аленький цветочек». navka.show

Идиотизм уже зашкаливает

Ранее Петренко неоднократно участвовал в различных шоу на территории России. Год назад он выступал в Сочи в ледовом спектакле «Руслан и Людмила». А сейчас в «Аленьком цветочке» он играет купца — отца Настеньки и ее алчных сестер. На лед Виктор выходит в малиновом пиджаке, что читается как отсыл к «лихим девяностым», когда этот фигурист и добился главных успехов в своей карьере спортсмена. Роль главной героини — Настеньки — исполняет олимпийская чемпионка Камила Валиева. «Обязательно будем защищать Петренко. Насколько я понимаю, Украина о нем даже не позаботилась, никак не помогает ему», — прокомментировала для «РИА Новости» санкции в адрес олимпийского чемпиона руководитель шоу Татьяна Навка.

«В наш адрес поступило немало обращений и писем от членов федерации, спортсменов и поклонников фигурного катания, в которых выражается не только справедливое возмущение поступком Петренко, но и пренебрежение по отношению к нему как человеку и спортсмену», — объяснят свое решение президиум УФФК. Напомним, что ранее эта же самая федерация исключила из состава сборной бывшую россиянку Анастасию Шаботову, поставившую лайк в соцсетях под видео Евгения Плющенко. Также украинские фигуристы выступали на чемпионате мира во французском Монпелье без костюмов — исключительно в форме, выполненной в национальных цветах. В настоящее время всем украинским спортсменам запрещено выступать и тренироваться на территории России, но шоу — это не соревнования.

В истории с наказанием Петренко надо понимать, что он представляет целый клан в украинском фигурном катании. Самый успешный украинский тренер Галина Змиевская, давно работающая в США, — это его теща. Жена Виктора — хореограф Нина Петренко, которая работала в команде Змиевской. Брат — Владимир Петренко, бывший чемпион мира среди юниоров, а ныне тоже тренер в Америке. «Виктор как был моим другом, так и останется. По происходящему могу сказать только, что идиотизм уже зашкаливает», — прокомментировал заявление украинских чиновников в интервью ТАСС российский тренер Александр Жулин.

Момент из шоу «Аленький цветочек». navka.show

Звездный час

Как фигурист Петренко сформировался в одесской школе фигурного катания, откуда также вышли олимпийская чемпионка 1994 года Оксана Баюл, олимпийские чемпионы 1994 и 1998 годов в танцах на льду выступавшие за Россию Оксана Грищук и Евгений Платов и другие известные спортсмены. В настоящее время эта школа прекратила свое существование. Петренко принимал участие в трех Олимпиадах, причем в составе трех разных сборных — СССР, Объеденной команды и Украины. На его счету три титула чемпиона Европы (1990, 1991, 1994) и золото чемпионата мира (1992). Но его звездным часом, безусловно стала Олимпиада в Альбервилле, где Петренко стал первым выходцем из бывшего СССР, завоевавшим олимпийское золото в мужском одиночном катании.

Накануне Игр-1992 Петренко никак не мог освоить свою новую произвольную программу, долго не выступал на официальных турнирах, а потом впервые за три года проиграл чемпионат Европы. На самой Олимпиаде у Виктора сломался конек и в итоге он выступал на коньках из разных пар — одном нерасскатанном. Тем не менее, психологическая устойчивость одессита сыграла решающую роль — соперники посыпались, а он устоял и завоевал титул. Кстати, приключения с коньками преследовали Петренко и на следующей Олимпиаде-1994. Правда, там поломка случилась у эстонца Маргуса Хернитса, который выступал как раз перед Виктором. В итоге на льду остался шуруп, на который и наскочил олимпийский чемпион, сорвав свой прокат.

После Лиллехаммера-1994 Петренко и Баюл вместе с тренером Змиевской уехали в США. Там Виктор начал тренировать и попробовал себя в качестве организатора шоу. На них он, в частности, собирал деньги для жертв Чернобыльской катастрофы. Вместе со Змиевской он работал с известным американским одиночником Джонни Вейром, а также тренировал чеха Михала Бржезину. Кроме того, украинский специалист выступал в качестве технического контролера ISU. В 2008 году его избрали в президиум национальной федерации фигурного катания (откуда сейчас выгнали), а в 2018-м — включили в Международный зал славы. Нынешние санкции в свой адрес знаменитый фигурист пока не комментировал.