В «Мегаспорте» звездные российские фигуристы показали публике программы на шоу «Влюбленные в фигурное катание» — и рассказали о своих ближайших планах.

Нравится ли вам формат шоу в фигурном катании? Если да — для вас следующий абзац, если нет — тот, что за ним.

Шоу «Влюбленные в фигурное катание», конечно, уникально. Здесь выступили олимпийские чемпионы 2002 года (Алексей Ягудин даже вставил легендарную дорожку из «Зимы», правда, музыка была скорее клубная, а тулупы — двойные) и 2022-го (их у нас много благодаря командному турниру). Уникально оно и тем, что его можно вести, а потом кататься, и, наоборот, (Евгения Медведева). В нем катаются люди в дерзких и абсолютно необъяснимых костюмах Франкенштейна — Пьеро — альбиноса (Евгений Семененко). Ну и народ радуется, как сказал Марк Кондратюк, «в это непростое время». А когда народ радуется — это хорошо.

Про само шоу писать, собственно, нечего. Вышли фигуристы. Покатались. Многие со старыми программами — но понятно, все устали, Олимпиада была, не до показательных. Да и вообще мы показуху не любим, вот чистый спорт — это наше! В апреле просто у фигуристов гастроли, чтобы обеспечить себя на межсезонье. Не все же сидят на воде и сельдерее. Все это надо как-то уже переформатировать и добавлять движухи — если, конечно, хочется развивать.

Если серьезно, то интересное выцепить сегодня было можно. Вот Марк Кондратюк — ну что за легенда, снова пошел на два четверных, и оба сальхова сделал. Вроде бы единственный отработал шоу на полную. Становится звездой, и весьма ответственной. Или Евгений Семененко, в интервью «СЭ» анонсировавший новый танцевальный номер. Этот костюм — ну просто полная противоположность образу Жени. Прямо идеально для фотогалерей и фотожаб.

Евгений Семененко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Камила вышла в новом платье небесных оттенков, и ее приветствовали громче всего — для этого было достаточно одного единственного номера под музыку Эрика Рэдфорда «Шторм» (против двух и других). Значит, дело не в географии — между Саранском и Москвой в предпочтениях разницы нет. Предпочтения унифицируются — что может быть прекраснее?

Ну а самое главное, как это часто бывает, было в микст-зоне. Где фигуристы говорили о своем будущем и санкциях в отношении российского спорта, а Ягудин мотивировал фигуристов тем, что Татьяна Тотьмянина и ее мама когда-то давно носили одну обувь на двоих. Не жили хорошо, нечего и... Как представлю, что Диана Дэвис и Этери Тутберидзе носят одни сапоги на двоих — холод берет. Не к этому нас горячий лед готовил.

Елизавета Туктамышева

— Вы думаете, можно строить планы? Нет. Я живу сегодняшним днем. Планы невозможно строить. Следующий сезон? Катаемся, — с саркастичной улыбкой сказала фигуристка.

Марк Кондратюк

— Приятно выступать на шоу в это непростое время. Четверные? Мне уже привычно их делать. Была ли реакция на каскад 4-1-4 в Саранске? Я смотрю соцсети, но какой-то международной реакции не видел. Мне писали друзья и знакомые.

— Вроде бы его и на видео особо не показывали, в телеэфире не было.

— Но оно появлялось где-то в прессе, так что все задокументировано! — отметил Марк. И это правда важный момент. Первый канал, выложите хоть куда-нибудь отдельно, чтоб скептиков с Запада посрамить!

Никита Кацалапов

— Мы готовы ответить вам на все вопросы о будущем, но от нас тут ничего не зависит. Заявлены во множество шоу весной, надеемся, что все состоится. Что касается продолжения карьеры, то нам определенно нужен перерыв на отдых, но мы хотим кататься еще. Отдых в следующем сезоне? Сейчас апрель, это по графику традиционно время отдыха, именно об этом мы говорим. Вообще у нас окрыленность такая сейчас, очень хочется кататься.

Со здоровьем, со спиной ухудшений никаких не было, в целом все в порядке.

— Повлияет ли на ваше решение о продолжении карьеры отстранение от международных стартов российских спортсменов?

— Вполне возможно, это очень серьезная тема. Если смотреть на нас со стороны, может казаться, что у нас уже множество титулов и нам не за что бороться, но нам самим хочется еще. В любом случае для этого нужно иметь возможность соревноваться.

— Что почувствовали, когда узнали об отстранении россиян с чемпионата мира?

— Даже не знаю, как помягче выразиться. Огорчение, скажем так.

— Смотрели ли вы чемпионат мира?

— Нет, вообще никого.