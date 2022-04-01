Плющенко постарается спасти сезон. Фигурное катание проводит еще один топ-турнир в условиях санкций

Последний чемпионат России в этом году — первенство страны в старшем возрасте.

Как правило, после чемпионата мира фигуристы завязывают с соревнованиями и уходят либо зарабатывать в шоу, либо — в отрыв. А затем возвращаются ставить программы. Но не в суровой России — здесь в апреле и ближе к маю хватает турниров всероссийского статуса. И первый из них состоится сразу через неделю после чемпионата мира и Кубка Первого канала в Великом Новгороде и стартует жеребьевкой сегодня. Это первенство России в старшем возрасте, на котором будут выступать фигуристы преимущественно 2007-2010 годов рождения.

«Большого шлема» у Тутберидзе не будет

Все как на настоящем чемпионате России: пять дней соревнований, четыре вида — юноши, девушки, пары и танцы. Главная интрига — что он последний в сезоне после взрослого, юниорского и младшего возраста. «Хрустальный», как и в прошлые годы, шел на то, чтобы выбить «Большой шлем»: Валиева выиграла чемпионат России (даже если она потеряет титул, подстрахует Трусова), Акатьева стала лучшей юниоркой. Однако на Мемориале Жука, который носит статус первенства России в младшем возрасте, планы Этери Тутберидзе нарушила Мария Гордеева из ЦСКА. Она выиграла в старшей группе, причем в младшей тоже солировал «Хрустальный» с Валерией Лукашовой и Маргаритой Базылюк.

В прошлом году «хрустальные» вообще потеряли «шлем» в последний момент. Единственной победительницей не с Профсоюзной стала Елизавета Осокина (ЦСКА). За год до этого в последнем допандемийном турнире в Твери в марте 2020-го сумела вырвать победу ученица Плющенко Софья Титова, но спорным образом — она выиграла лишь 0,5 балла у менее известной Анастасии Марасановой, причем есть большие вопросы, в какой половине короткой программы был сделан каскад Сони, который принес нужный бонус. Тогда лучшая из Team Tutberidze Любовь Рубцова была четвертой в трех баллах от победительницы.

Приехала она и в Новгород, правда, недавно уйдя от Тутберидзе. Была в Твери тогда и Гордеева, а в старшей группе разбирались Вероника Жилина, Мария Захарова, Алёна Горбачёва — которые участвуют в предстоящем первенстве. Все они в марте 2020 года обыграли тогда еще малоизвестную Аделию Петросян. А теперь Адель одна из лидеров сборной России с четверным риттбергером и флипом.

Конечно, разжиться национальным титулом хочется кому-то еще кроме «Хрустального» и ЦСКА — тянутся в толпе и «Ангелы Плющенко», и питерские, и региональные школы.

Схема проведения всероссийских первенств довольно запутанная, фигуристы могут участвовать сразу в нескольких турнирах подряд, как Самоделкина и Муравьева у взрослых и юниоров. Так и тут минута (а вернее, 7 минут) славы будет у тех, кто уже ездил в Йошкар-Олу на Мемориал Жука.

Вероника Яметова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Кто участвует?

На утро 1 апреля известны только списки у танцоров и в главном виде — у девушек, который пройдет в выходные, 2-3 апреля. Юношей задвинули на будни. И среди участниц есть очень даже солидные люди. Просто загибайте (не путать с загиботами) пальцы. Не уверен, что вам их хватит.

— Екатеринбурженка Вероника Яметова, с первой попытки пробившаяся в десятку взрослого чемпионата России. Работает с тренером Еленой Левковец, которая воспитала в той же школе Юлию Липницкую. В феврале выиграла еще и финал Кубка России среди взрослых с результатом 210,97 балла (это без ультра-си!). Самый яркий представитель фигурного катания на Урале и в Сибири — Вероника показывает, что и в этих регионах у нас тоже есть катки и таланты. Очень чистая спортсменка, которую наверняка захочет одна из московских школ уже летом.

— Вероника Жилина, которую на прошлой неделе даже пригласили на Кубок Первого канала и у которой вторая часть сезона не задалась. Первенство России в старшем возрасте — шанс его смягчить. Жилина — последний шанс спасти сезон и для Евгения Плющенко: юниорское первенство России его группа, за исключением Муравьевой, провалила, на финал юниорского «Гран-при» и молодежный чемпионат мира съездить по разным причинам так и не дали.

— Мария Гордеева — пока ещё малоизвестное, но открытие сезона. Фигуристка 2009 года рождения уже прыгает в произвольной программе два четверных сальхова и тулуп и набирает 204,43 без одного взрослого элемента и с гораздо более низкими компонентами (в пересчёте это легко могло быть 220 и выше).

— Любовь Рубцова, покинувшая группу Этери Тутберидзе после неудачных результатов и публичного разноса от Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова. От «Хрустального» выступают две девушки: Дарья Сарымсакова, которую ведут Георгий Похилюк и молодая поросль штаба, и Елизавета Андреева — ее тренирует Оксана Булычёва, от которой к Тутберидзе уже направлялись Анна Щербакова, Дарья Усачёва и Софья Акатьева.

— Алина Горбачева выигрывала этапы Кубка России по разряду КМС и на прошлом таком первенстве была второй.

— Мария Захарова под руководством мамы-тренера Анны Царевой тоже прыгает четверные. Есть тут и знаменитая в узких кругах Агнета Латушкина — она долгое время работала без тренера, и это в 11-12-летнем возрасте! Такие независимые и самостоятельные молодые люди нашей стране нужны. Есть тут и та самая Марасанова, уступившая титул Титовой, и победительница Мемориала Панина-Коломенкина и первенства Санкт-Петербурга Валерия Овчинникова, и Виктория Морозова, взявшая бронзу на младшем первенстве. В общем, состав будь здоров.

Алексей Мишин, Вероника Жилина, Евгений Плющенко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Олимпийские ли надежды?

Любопытно, что сами организаторы турнира воспринимают его как смотр будущих претендентов на олимпийские медали, — это даже отражено в названии файлов с расписанием и списком участников типа olympic_hopes.pdf. Как минимум оптимистично. Во-первых, в случае повышения возрастного ценза многие из присутствующих в Новгороде смогут пробиться на Олимпиаду только в 2030 году, в возрасте 20-21 года. Но некоторые, та же Жилина, успеют к 2026-му.

Во-вторых, и это важнее, сейчас нам надо основательно готовиться к тому, что российское фигурное катание превратится в некий аналог НХЛ в хоккее, и рождение максимально возможного числа звезд нужно прежде всего для развития собственной лиги, Кубка России, как бы то ни называлось. Впрочем, это груз даже тяжелее, чем просто стать олимпийской надеждой, так что на девчонках большая ответственность.

Один турнир в условиях изоляции мы посмотрели — Кубок Первого канала, но там присутствовали почти все звезды. Теперь пример старта с незвездной молодежью — пора привыкать, что они будут основой нашего импортозамещающего календаря. Но даже из таких мероприятий с показом одной камерой на YouTube нужно учиться делать «конфетку». У фигурного катания для таких кондитерских успехов наилучшие в России начальные позиции.

Расписание соревнований

2 апреля, суббота

14.00-15.20. Танцы на льду, ритм-танец

15.35-19.45. Девушки, короткая программа

3 апреля, воскресенье

13.30-14.50. Танцы на льду, произвольный танец

15.05-19.30. Девушки, произвольная программа

19.45-21.30. Пары, короткая программа

4 апреля, понедельник

13.00-16.45. Юноши, короткая программа

17.00-18.55. Пары, произвольная программа

5 апреля, вторник

12.15-16.30. Юноши, произвольная программа