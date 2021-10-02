Бородину раскритиковала Тарасова, а Милохин уронил Медведеву. Каким получился первый выпуск «Ледникового периода»

Первые лидеры уже определились — было даже несколько оценок 6.0.

Шоу «Ледниковый период» продолжается. Его ведущими остались Алексей Ягудин и Алина Загитова, которая в первом выпуске блистала в белом платье, а Татьяна Тарасова и Максим Траньков стали основными членами жюри проекта. Состав участников подобрался невероятно сильный — тут есть как опытные Роман Костомаров и Татьяна Тотьмянина, так и дебютанты проекта Евгения Медведева и Наталья Забияко.

В новом сезоне кажется, что удивлять будут именно партнеры-непрофессионалы — обычно у них бывает больше волнения, но в этот выпуск показал, что все они готовы сразу же заявить о себе. В первых трех эпизодах никого исключать не будут — баллы просто просуммируются. А вот потом все будет решать зрительское голосование.

Дмитрий Соловьев, Ксения Бородина и Илья Авербух. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бородина в «Ледниковом периоде» вслед за Бузовой

Еще до начала проекта шоу понесло потери — видеоблогер Давид «Дава» Манукян на тренировке повредил плечо и выбыл из проекта. Он должен был кататься в паре с Аделиной Сотниковой, но олимпийская чемпионка в первом выпуске оказалась только в жюри. Может быть, Аделя еще вернется в проект в качестве участницы — бывало такое, что одного из партнеров меняли прямо по ходу «Ледникового периода».

Само шоу началось по-ледовому — как будто с одной из сцены из художественного фильма «Серебряные коньки». Картина получилась такой успешной, что ее даже купила компания Netflix. Теперь часть той истории была интерпретирована и на «Ледниковом периоде». Федор Федотов, сыгравший там главную роль, вместе с Татьяной Волосожар задал очень высокую планку всем остальным дуэтам. Легкая романтичная сцена работника, заливающего лед, и фигуристка из явно более высокого сословия встретились на льду. Федор словно не провел всего три недели на льду в рамках подготовки к шоу, а готовился гораздо большее время. Обычно непрофессиональным фигуристам-парникам гораздо сложнее адаптироваться к выступлениям в паре, но здесь этого не было заметно.

Звезда сериала «Ранетки» Янина Студиникина откатала зажигательный танец под песню Адриано Челентано с фигуристом Виталием Новиковым. Спортсмен уже принимал учасстие в «Ледниковом периоде», но целых 13 лет назад. Тогда он выступал с певицей Жанной Фриске. И вот теперь — возвращение в проект. Александру Энберту, победителю предыдущего сезона шоу, на этот раз в партнерши досталась актриса Агата Муцениеце. Дуэт для своего первого номера выбрал страстное танго. Пока что было видно, что обе звезды на льду чувствуют себя не очень свободно — поддержки с такими партнерами получались шикарными, а вот какие-то простые шаги давались не так просто. Татьяна Анатольевна Тарасова даже заметила болтавшиеся шнурки на коньках Агаты, а Алина Загитова подарила Муцениеце скотч для укрепления ботинок.

Партнеры-непрофессионалы в этом сезоне вообще удивляют — актер Макар Запорожский играл в сериале «Молодежка», и, возможно, этот опыт помог ему круто раскрыться в «Ледниковом периоде». Вместе с Екатериной Бобровой они показали сложную программу под стихи Булата Окуджавы с исполнением Александра Градского. Нестандартный выбор для самого первого номера в проекте, но он им удался. А свобода движений партнера принесла неплохие оценки и сделала пару одними из лидеров первого выпуска. Как и актера Гелу Месхи с Яной Хохловой — чемпионке Европы снова достался уверенный в себе партнер, не боящийся экспериментировать на льду. Единогласные 6.0 за артистизм тому подтверждение.

Без ошибок сегодня не обошелся почти ни один дуэт — волновались непрофессионалы, старались их поддержать опытные фигуристы, для которых это тоже первое выступление в новом сезоне. Вслед за партнером в проект пришла призер Олимпийских игр Наталья Забияко — ее партнер Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, очень старался, но дважды запнулся за программу. Телеведущая Ксения Бородина едва не упала, но ее спас Дмитрий Соловьев. Но вот от комментариев членов жюри помочь партнер уже не смог — Татьяна Тарасова сегодня была сурова, а пара получила самые низкие баллы за выпуск. Актер Иван Колесников, сыгравший в фильме «Движение вверх», тоже допустил несколько ошибок, но их дуэт с Татьяной Тотьмяниной очень понравился судьям несмотря на все это.

Милохин уронил Медведеву, но все равно впечатлил

TikTok-звезда Даня Милохин — самый молодой участник проекта. Его партнерша Евгения Медведева ненамного старше блогера. Они умудрились совершить самую грубую ошибку за весь выпуск — Милохин не смог удержать Женю, и они вдвоем упали с поддержки. Но оценки пара получила не самые низкие — наказали участников не так строго. Сегодня они никого не играли, а просто показывали самих себя — смешного и юморного Даню и уверенную целеустремленную Женю. При этом удил именно партнер — сегодня он пытался исполнить прыжок, встал в кораблик, раскованно чувствовал себя на льду, не надеясь на постоянную поддержку партнерши. Такая свобода и не могла не отразиться на баллах — просто без падения они были бы еще больше.

Чем дальше шел выпуск, тем щедрее оказывались оценки судей и, кажется, тем бесстрашнее становились партнерши. Певица и актриса Аглая Шиловская и чемпион мира Маккисм Шабалин справились со своим номером под Фрэнка Синатру, звезда сериала «Психологини» Анна Старшенбаум и олимпийский чемпион Роман Костомаров погрузили всех зрителей в виртуальный мир игры, а Дарья Мельникова и Максим Маринин удивили сильной и нежной программой на песню Voil? французской певицы Барбары Прави, с которой она заняла второе место на конкурсе «Евровидение». Судьи на протяжении нескольких минут высказывали комплименты партнерши — в руках Максима она действительно была великолепна и в следующих выпуска постарается еще больше удивлять катанием.

Завершать выпало фигуристке Оксане Домниной и актеру Кириллу Зайцеву, который, кстати, тоже снимался в фильме «Серебряные коньки». Жюри так впечатлила их программа с историей о великой отечественной войне, что они едва не поставили максимальный балл паре, хотя в начале выпуска грозились никому не ставить таких оценок.

Так закончился первый эпизод шоу «Ледниковый период». Первые оценки выставлены, программы откатаны, а у зрителей уже появились свои любимчики. Несколько лидеров тоже уже есть, но в этом сезоне их оказалось много. Так что явного дуэта-фаворита пока определить сложно.