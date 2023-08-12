Умер известный конькобежец — муж Елены Буяновой. Он мог быть связан с Дианой Дэвис?

Дочь Этери Тутберидзе выложила в соцсетях трогательное фото.

Ушел из жизни известный российский конькобежец Сергей Буянов. Ему было 66 лет, и в последние годы жизни от страдал от онкологического заболевания. Больших успехов в спорте Сергей не добился, быстро переключившись на мир театра и кино. Со льдом его после завершения спортивной карьеры связывала только личная жизнь. Буянов — супруг заслуженного тренера России Елены Буяновой, в девичестве — Водорезовой. Но не все так просто. Не исключено, что этот человек в прошлом пересекался и с другим нашим известным специалистом фигурного катания — Этери Тутберидзе.

Разумеется, сейчас главное — не старые слухи, а то, что из жизни ушел хороший человек. Это трагедия для его родных и близких. Однако среди тех, кто оплакивает потерю, оказалась и дочь Тутберидзе Диана Дэвис. Сразу после появления новостей о смерти Буянова 20-летняя фигуристка выложила в соцсети неоднозначный пост с разбитым сердцем и словом «папа». Сообщения сопровождаются странными снимками. На одном из них девушка идет за руку с мужчиной средних лет. На втором кадре — она одна, не считая очевидно случайно попавшего в кадр темнокожего прохожего.

Обо всем приходится только догадываться, потому что сделаны фотографии из-за спины, лиц на них не видно. Известно, что дочь Этери Тутберидзе, в документах которой указано отчество Сергеевна, родилась в Лас-Вегасе. Возможно, это только совпадение, но накануне таких странных публикаций Дианы как раз и известно о смерти Сергея Буянова. Об этом «Р-Спорту» сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев. «К сожалению, Сергей скончался после продолжительной болезни», — сказал Гуляев.

Фотографии, выложенные Дианой Дэвис. Фото Соцсети

Встретил будущую супругу в такси

Буянов — кандидат в мастера спорта, выступал в юношестве, однако затем перешел в искусство. Во второй половине 1980-х Сергей был частью труппы Олега Табакова в его Театр-студии. Познакомился с режиссером Сергеем Газаровым, вместе с ним организовал собственную киностудию. Параллельно Буянов строил свою личную жизнь. Еще в начале 1980-х приметил талантливую советскую фигуристку Елену Водорезову.

В 1984 году Сергей и Елена узаконили свои отношения, а теперь уже Буянова решила завершить карьеру в спорте — чтобы посвятить себя семье. Несмотря на то что оба супруга — из мира спорта, познакомились они случайно, в такси. Водитель, которого известная спортсменка поймала на дороге, уже вез попутчика, им оказался Сергей. Парень не стал терять времени даром и взял у звезды фигурного катания номер телефона. Буянов, конечно же, слышал о Водорезовой из репортажей по телевизору, но до той мимолетной встречи ни разу не видел ее вживую.

На Водорезову Сергей также смог произвести впечатление. Как вспоминала потом Елена, она влюбилась в него практически с первого взгляда — он был статным, высоким, голубоглазым. А вот собой в тот момент 18-летняя фигуристка была недовольна и всячески стеснялась. Все-таки юноша поймал ее в неудобном положении, без макияжа, когда она своим видом напоминала скорее ребенка. Тем не менее у них нашлись темы для разговора. И хотя следующую встречу пришлось постоянно откладывать из-за напряженного графика, молодые люди помнили друг о друге, регулярно созванивались и переписывались. А когда все-таки встретились через полгода, быстро поняли, что случайная встреча перетекает в долгосрочный роман. Спустя два года они решили жить вместе, и Буянов наконец-то сделал своей возлюбленной предложение. Требования повесить коньки на гвоздь при этом не звучало — это было решение самой Елены.

Помимо желания больше проводить времени с мужем девушку мучали проблемы со здоровьем, а свое желание развиваться в спорте она реализовала через тренерскую карьеру. Спустя пару лет в семье Буяновых случилось первое пополнение — сын Иван. На этом семейная идиллия, судя по всему, могла нарушиться, хотя здесь мы ступаем на почву слухов. Поводов переживать у супруги было много, в том числе из-за окружения Сергея — на работе вокруг него крутились красавицы, лучшие актрисы Советского Союза. Тем не менее о связях Буянова в театре и кино достоверно ничего не известно. Однако написано немало о том, что Сергей в начале нулевых сблизился с другой экс-фигуристкой и начинающим тренером Этери Тутберидзе. Этери тогда жила в США, но периодически приезжала в Москву к родителям. И якобы во время одной из таких поездок познакомилась с Буяновым.

Этери Тутберидзе и Диана Дэвис. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Диана говорила, отец участвует в ее жизни, Тутберидзе уверяла, что у дочери нет отца

Единственный факт в этой истории — в 2003 году у Тутберидзе родилась дочь, записанная в документах под отчеством Сергеевна. Однако, кто отец, Этери публично не сообщала. «Ну нету, нету папы у нас. Так бывает. Мне кажется, женщина рожает ребенка для себя. Если мужчина по какой-то причине отказывается от этой истории... Поэтому я и говорю все время: у Дианы есть я, а у меня есть Диана», — говорила заслуженный тренер в интервью. Сама дочь отмечала, что отец продолжает участвовать в ее жизни, дарит подарки и регулярно с ней видится. Однажды поделилась в соцсетях фото с отцом, правда, с точностью его идентифицировать подписчики не смогли. На одной фотографии Дэвис стоит с мужчиной в сером костюме на фоне надписи «Добро пожаловать в Лас-Вегас».

На другом снимке предполагаемый отец Дианы с бокалом делает селфи у пришвартованного корабля. Подписчики даже шутили, что это «мексиканский папа» девушки. Так в фантазиях фанатов у него появилось предполагаемое имя «Серхио Дэвис». Буянов это был или нет — непонятно, как и то, кого именно показала Диана. Биологического отца или фактического? Ведь из тех же слухов известно, что после отношений с Буяновым Тутберидзе все-таки вернулась в США, а Сергей остался в Москве с сыном и супругой.

В Америке Этери родила, что не помешало ей потом успешно строить личную жизнь. Вполне возможно, что одного из американских друзей Диана теперь и считает своим отцом, посвящая ему посты в соцсетях. Но тогда как понимать печальный пост фигуристки после смерти Буянова — ведь таких совпадений не бывает? Увы, в этой истории слишком много обстоятельств, которые неизвестны широкой публике и не позволяют судить обо всех нюансах. Как бы то ни было, смерть человека — это в любом случае трагедия, какой бы извилистой ни была его жизнь. Поэтому хочется принести искренние соболезнования всем, для кого Сергей был важной персоной в жизни, кто знал его лично и любил.