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18 марта, 17:47

Журналист «СЭ» рассказал о падении перед номером на турнире шоу-программ и нюансе, который пошел не так

Журналист «СЭ» рассказал о падении перед номером на турнире шоу-программ
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Дмитрий Кузнецов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов прокомментировал свое выступление в рамках турнира шоу-программ «Русский вызов». Корреспондент сделал два перекидных прыжка и одинарный риттбергер с тяжелым выездом.

— Выступлением доволен, самое страшное падение произошло перед выходом на лед, когда закончились ковры, и я в коньках вступил на скользкий линолеум с ноутбуком в руках. Сам навернулся, но ноутбук в прыжке спас. Он был важнее всего в этом номере.

Девушка, выступавшая вместе со мной — Виктория Морозова. Юниорка, которая прекрасно провела финал Гран-при и сделала тройной риттбергер — возможно, это будет самый сложный элемент среди всех одиночниц турнира.

Единственное, что пошло не так — не включилось видео с известными позами фигуристок Туктамышевой, Медведевой, Загитовой, Трусовой, Щербаковой, Валиевой. Они должны были высвечиваться на экране, было бы эффектно. Но все равно надеюсь, что если бы жюри оценивало бы прокат, то поставило бы не только нули, — отметил Кузнецов.

Турнир шоу-программ. Турнир шоу-программ. Онлайн-трансляция
Фигурное катание
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