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Сегодня, 18:41

В CAS рассказали о порядке слушания апелляции на отстранение российских фигуристов

Иван Шитик
Корреспондент
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Рассмотрение апелляции Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союза конькобежцев России (СКР) на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах начнется после назначения коллегии арбитров в Спортивном арбитражном суде (CAS), информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что из-за поиска арбитров дата слушания пока не определена.

Из-за аналогичной ситуации в CAS не могут назвать даты рассмотрения дел «Олимпийский комитет России против Европейских олимпийских комитетов» и «Федерация спортивной гимнастики России против Европейского гимнастического союза».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/15131247
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