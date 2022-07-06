Шанаева и Дрозд готовят произвольный танец на музыку из «Шахерезады»
Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд готовят произвольный танец на музыку из «Шахерезады» к следующему сезону, сообщает тренер спортсменов Александр Жулин.
«Произвольный танец у Шанаевой и Дрозда уже готов. Какая музыка? «Шахерезада». Пока рано говорить о готовности, а так — все идет по плану», — цитирует ТАСС Жулина.
19-летняя Шанаева и 26-летний Дрозд встали в пару в мае 2022 года. Фигуристка становилась серебряным призером чемпионата мира среди юниоров в 2020 году в паре с Дэвидом Нарижным. Дрозд является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2017 года в дуэте с Аллой Лободой.
Источник: https://tass.ru/sport/15137027
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