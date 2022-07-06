Шанаева и Дрозд готовят произвольный танец на музыку из «Шахерезады»

Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд готовят произвольный танец на музыку из «Шахерезады» к следующему сезону, сообщает тренер спортсменов Александр Жулин.

«Произвольный танец у Шанаевой и Дрозда уже готов. Какая музыка? «Шахерезада». Пока рано говорить о готовности, а так — все идет по плану», — цитирует ТАСС Жулина.