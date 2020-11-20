Жулин: «И без Щербаковой на «Гран-при» есть на кого посмотреть»

Известный российский тренер, двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал «СЭ» снятие Анны Щербаковой с этапа «Гран-при» в Москве по причине болезни.

— Всегда жалко, когда лидер из-за болезни не может участвовать, но там есть еще, на кого посмотреть, — сказал Жулин «СЭ». — Там ведь будут две бывшие ученицы Этери Георгиевны и Лиза Туктамышева. Думаю, этап все равно будет очень интересным. Но Щербакову, конечно, жалко. В связи с этим, полагаю, что фаворит — все-таки Трусова. За второе место могут побороться Косторная с Туктамышевой. Желаю здоровья Анечке, очень хочется увидеть ее на льду как можно быстрее. (Екатерина Звенигородская)