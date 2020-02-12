«Жалко парней, которые тебя на свидания зовут». Как Медведева напугала болельщиков обещанием важного заявления

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева с задержкой на 70 минут опубликовала заявление, которое анонсировала на 15:00 по московскому времени в своем Instagram на трех языках — русском, английском и японском.

В 16:10 в Instagram Медведевой появился пост , в котором она объявила о новой продукции в собственном магазине с ее рисунками. Примечательно, что поскольку фигуристка пообещала сделать «важное заявление», а потом опубликовала пост с опозданием, многие поклонники фигуристки успели всерьез испугаться, предполагая, что Медведева может объявить о завершении карьеры или смене гражданства. Однако другая половина болельщиков просто восхищается ее творчеством.

Вот что написали пользователи в комментариях к новости Медведевой:

lpd_lpd: Вот это конечно топ развод, я уже все таблетки сердечные съел.

champion_bear: Вау, какое красивое худи. Жень, хоть ты не Михаил Врубель или Клод Моне, но это уже шикарно. Продолжай развиваться, мы всегда тебя поддержим или поможем, если что.

volfi2018: Жень! От ожидания новости инфаркт миокарда! Вот такой рубец.

dzhulyaromanova: Женя, вы так больше не пугайте!

_vladimirsheremet: Я уже переживал, что карьеру остановить решила...

mariya_goldobina90: Класс! А то я уже подумала гражданство меняешь. Заинтриговала.

pavel_gl: И всего то, а интригу то сделала как будто карьеру завершает...

annsaaal: Мне жалко парней, которые тебя на свидания зовут...