Зажигательные танцы от Загитовой и Коляды. Видео

В сети появилось с заключительного номера японского шоу The Ice. Мероприятия проходили в Осаке (27–28 июля), Ниигате (30-31 июля и 1 августа) и Нагое (3–4 августа).

В заключительном выходе все фигуристы веселятся и задорно танцуют, в их числе олимпийская чемпионка Алина Загитова, бронзовый призер чемпионата мира-2018 Михаил Коляда (единственные россияне на этом шоу), двукратный чемпион мира Натан Чен, серебряный призер Олимпийских игр Шома Уно, четырехкратная чемпионка мира в паре с Гийомом Сизероном Габриэла Пападакис.

Загитова и Коляда выступят на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в Лужниках.