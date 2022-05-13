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Мозер — о работе Ушаковой в академии Плющенко: «Я очень рада, что Арина пробует самостоятельный путь»

Мозер прокомментировала решение Ушаковой тренировать в академии Плющенко
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Заслуженный тренер России Нина Мозер прокомментировала переход бывшей фигуристки Арины Ушаковой на тренерскую работу в академию Евгения Плющенко.

«Арина очень хороший молодой тренер, амбициозный, знаний достаточно много. В эту команду она идет с перспективными молодыми ребятами, с которыми она работала. Надеюсь, у них все получится. Я вообще сторонник развития людей, потому что, когда они длительное время сидят старшим тренером, самостоятельная жизнь ограничена рамками нашей команды. Я очень рада, что Арина пробует самостоятельный путь. У меня все время тоже не было возможности самостоятельно пробовать, я прекрасно понимаю, что ей это необходимо», — цитирует Мозер ТАСС.

Ранее Плющенко сообщил, что намерен развивать в своей академии парное катание и танцы на льду.

Источник: https://tass.ru/sport/14620433
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Нина Мозер
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