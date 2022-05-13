Плющенко сообщил, что намерен развивать в своей академии парное катание и танцы на льду

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко будет развивать в своей академии «Ангелы Плющенко» парное катание и танцы на льду.

«Я принял решение развивать парное катание, скажу больше — будут развиваться и танцы на льду, но чуть позже. Не исключаю, что в будущем появится и синхронное катание. Считаю, что в «Ангелах Плющенко» должны быть все виды фигурного катания», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Также олимпийский чемпиона рассказал, какие тренеры будут развивать в академии парное катание и танцы на льду.

«С парами будет работать тренер Арина Ушакова, я буду помогать с прыжковой техникой. Также с парами Арине будут помогать Сергей Алексеев и Артем Значков. Над техникой будет работать и Александр Абт. Сейчас у нас в академии три полноценные пары, но спортсмены еще приходят. Работаем, уже приступили к тренировкам», — отметил Плющенко.

39-летний Плющенко завершил карьеру в марте 2017 года, а в апреле открыл академию «Ангелы Плющенко».