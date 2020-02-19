Серебряный призер Олимпийских Игр-1980 в парном катании Сергей Шахрай, побывавший в гостях у «СЭ», отметил, что олимпийской чемпионке Алине Загитовой для полноценного возвращения к соревнованиям необходимо разобраться в себе.

— Сейчас складывается такая ситуация в женском одиночном катании, что девушки становятся ветеранами спорта в 15-17 лет и это не говоря о Елизавете Туктамышевой, — сказал Шахрай. — Загитову замучили, потому что какое бы решение она не приняла, его критикуют или недовольны. Алина — олимпийская чемпионка и чемпионка мира. Дайте ей спокойно разобраться в том, что с ней происходит.

Посмотрим, что произойдет в ближайшие два года, может быть она будет готова к следующей Олимпиаде. Загитовой просто нужно накопить силы, чтобы сделать следующий шаг. Ей нужны еще более интересные программы, ведь ее мастерство возросло.

В чем феномен народной любви к ней? Она выглядит на льду личностью, даже не прыгая. Ею хочется любоваться, будет жаль, если она закончит. (Екатерина Беспалова)