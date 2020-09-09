Загитова снялась с контрольных прокатов ради шоу «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не примет участие в контрольных прокатах сборной России. По ее словам, она занята съемками в шоу «Ледниковый период».

— Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода», — говорится в заявлении Загитовой на официальном сайте ФФККР. — Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение.

Контрольные прокаты пройдут 12 и 13 сентября в Москве. В конце прошлого года Загитова приостановила карьеру перед чемпионатом России, но затем возобновила тренировки и параллельно поступила на учебу в РАНХиГС на факультет журналистики.