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Загитова сдала отрицательный тест на коронавирус

20:05
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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У олимпийской чемпионки-2018 по фигурному катанию Алины Загитовой не обнаружен коронавирус, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что 18-летняя россиянка приехала на базу в Новогорске. По регламенту — до начала тренировок на льду спортсмены должны сдать тесты на COVID-19.

Загитова объявила о приостановлении карьеры в декабре 2019-го. При этом фигуристка включена в состав сборной России на следующий сезон. Она также является чемпионкой мира (2019) и чемпионкой Европы (2018).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8652021

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