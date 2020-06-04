Загитова сдала отрицательный тест на коронавирус

У олимпийской чемпионки-2018 по фигурному катанию Алины Загитовой не обнаружен коронавирус, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что 18-летняя россиянка приехала на базу в Новогорске. По регламенту — до начала тренировок на льду спортсмены должны сдать тесты на COVID-19.

Загитова объявила о приостановлении карьеры в декабре 2019-го. При этом фигуристка включена в состав сборной России на следующий сезон. Она также является чемпионкой мира (2019) и чемпионкой Европы (2018).