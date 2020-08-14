Стали известны результаты ЕГЭ российской фигуристки, олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Согласно данным, опубликованным на сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), спортсменка набрала 51 балл по итогам экзамена по русскому языку и 44 балла — по итогам экзамена по обществознанию. Ранее стало известно, что спортсменка подала документы в академию для поступления на факультет журналистики.