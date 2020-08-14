Алина Загитова собирается поступить на факультет журналистики

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова поступает в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.

Загитова присутствует среди числа подавших документы абитуриентов в списке, опубликованном на официальном сайте ВУЗа. Спортсменка планирует получить место по договору об оказании платных общеобразовательных услуг по программе бакалавриата «Продюсирование и культурная политика».