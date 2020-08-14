Алина Загитова собирается поступить на факультет журналистики
14:42
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова поступает в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.
Загитова присутствует среди числа подавших документы абитуриентов в списке, опубликованном на официальном сайте ВУЗа. Спортсменка планирует получить место по договору об оказании платных общеобразовательных услуг по программе бакалавриата «Продюсирование и культурная политика».
Дополнительная информация:
https://lk.ranepa.ru/pk/list.php?FT=1&FL=0&FK=&FC=&FB=&FO=&F1=3dfc1680-5eff-4887-a318-288990d0e055&F2=92428dca-d3e0-11e5-80e9-005056a00b6e&F3=6e9ce087-c78b-4932-88a5-2628115de4b3&
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