Стали известны результаты ЕГЭ Загитовой
14 августа 2020, 14:58
Стали известны результаты ЕГЭ российской фигуристки, олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Согласно данным, опубликованным на сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), спортсменка набрала 51 балл по итогам экзамена по русскому языку и 44 балла — по итогам экзамена по обществознанию. Ранее стало известно, что спортсменка подала документы в академию для поступления на факультет журналистики.
Дополнительная информация:
https://lk.ranepa.ru/pk/list.php?FT=1&FL=0&FK=&FC=&FB=&FO=&F1=3dfc1680-5eff-4887-a318-288990d0e055&F2=92428dca-d3e0-11e5-80e9-005056a00b6e&F3=6e9ce087-c78b-4932-88a5-2628115de4b3&
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