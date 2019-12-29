Загитова рассказала Тутберидзе, что уже соскучилась по соревнованиям

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова уже соскучилась по соревнованиям. Чемпионка мира и Европы ранее заявила о приостановке карьеры и не принимала участия в чемпионате России.

— Загитова не участвовала в этот раз, так как после финала Гран-при объявила о приостановке спортивной карьеры, — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России. — Но тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что на днях Алина прислала ей SMS, где написала, что уже соскучилась по соревнованиям.