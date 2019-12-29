Загитова рассказала Тутберидзе, что уже соскучилась по соревнованиям
12:08
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова уже соскучилась по соревнованиям. Чемпионка мира и Европы ранее заявила о приостановке карьеры и не принимала участия в чемпионате России.
— Загитова не участвовала в этот раз, так как после финала Гран-при объявила о приостановке спортивной карьеры, — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России. — Но тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что на днях Алина прислала ей SMS, где написала, что уже соскучилась по соревнованиям.
Дополнительная информация
https://fsrussia.ru/news/4843-anna-shcherbakova-vo-vtoroj-raz-stala-chempionkoj-rossii-alena-kostornaya-serebryanyj-prizer-aleksandra-trusova-zavoevala-bronzu.html
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