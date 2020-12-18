Загитова рассказала, как чувствует себя в роли ведущей шоу «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова в эфире Первого канала рассказала о своей роли ведущей шоу «Ледниковый период».

«В роли ведущей очень волнительно. Вначале мне было суперсложно, но мне все помогали, особенно Алексей Константинович (Ягудин). У меня был учитель, и я очень много занималась. У меня просто бомбезные события в этом году», — сказала Загитова.

18-летняя фигуристка — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады и чемпионата Европы. Она стала ведущей «Ледникового периода» в сентябре 2020 года.