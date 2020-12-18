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Загитова рассказала, как чувствует себя в роли ведущей шоу «Ледниковый период»

12:55
Шоу «Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Ведущие шоу Алексей Ягудин и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шоу «Ледниковый период». Одиннадцатый выпуск. Ведущие шоу Алексей Ягудин и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова в эфире Первого канала рассказала о своей роли ведущей шоу «Ледниковый период».

«В роли ведущей очень волнительно. Вначале мне было суперсложно, но мне все помогали, особенно Алексей Константинович (Ягудин). У меня был учитель, и я очень много занималась. У меня просто бомбезные события в этом году», — сказала Загитова.

18-летняя фигуристка — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады и чемпионата Европы. Она стала ведущей «Ледникового периода» в сентябре 2020 года.

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/live

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