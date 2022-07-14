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Сегодня, 15:22

Загитова показала, как проходят тренировки группы Тутберидзе в Новогорске

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как проходят тренировки на сборе группы Этери Тутберидзе в Новогорске. Видео опубликовано в Telegram Первого канала.

Фигуристка показала разминочный зал, раздевалку и каток, на котором проходят тренировки.

Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).

С декабря 2019 года российская фигуриста не выходит на лед в официальных турнирах.

Источник: https://t.me/figureskating_1tv/37
Фигурное катание
Алина Загитова
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