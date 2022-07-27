Загитова ответила на вопрос о жесткости тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась мнением о жесткости тренера Этери Тутберидзе.

«Думаю, что без жесткости никуда, тогда не было бы таких результатов. Потом Этери Георгиевна работает не одна, а есть еще группа: тренер по хореографии, он же постановщик программ, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, он очень помогает в прыжках. Успех — это правильная команда и стабильность. Мы тренируемся каждый день. Возвращаюсь домой уставшая. Настроение не самое лучшее. В такие моменты после тяжелых тренировок я не очень люблю контактировать с людьми, а родителям хочется расспросить меня, узнать подробности. Я отвечаю: «Мам, пап, не могу говорить». Я на самом деле совсем не подарок, характер у меня сложный», — приводит слова Загитовой «7 дней».

Тутберидзе за свою тренерскую карьеру подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпиады Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Анну Щербакову, вице-чемпионку Игр Александру Трусову, чемпионку Европы Алену Косторную, олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву.

20-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. Зимой 2019 года девушка приостановила карьеру.