Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:30

Загитова ответила на вопрос о жесткости тренера Этери Тутберидзе

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Этери Тутберидзе и Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась мнением о жесткости тренера Этери Тутберидзе.

«Думаю, что без жесткости никуда, тогда не было бы таких результатов. Потом Этери Георгиевна работает не одна, а есть еще группа: тренер по хореографии, он же постановщик программ, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, он очень помогает в прыжках. Успех — это правильная команда и стабильность. Мы тренируемся каждый день. Возвращаюсь домой уставшая. Настроение не самое лучшее. В такие моменты после тяжелых тренировок я не очень люблю контактировать с людьми, а родителям хочется расспросить меня, узнать подробности. Я отвечаю: «Мам, пап, не могу говорить». Я на самом деле совсем не подарок, характер у меня сложный», — приводит слова Загитовой «7 дней».

Тутберидзе за свою тренерскую карьеру подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпиады Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Анну Щербакову, вице-чемпионку Игр Александру Трусову, чемпионку Европы Алену Косторную, олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву.

20-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. Зимой 2019 года девушка приостановила карьеру.

Источник: https://7days.ru/stars/privatelife/alina-zagitova-poklonnik-prislal-mne-buket-iz-tysyachi-i-odnoy-rozy.htm
Алина Загитова
Этери Тутберидзе
0
Читайте также
Вредные жиры: в каких продуктах содержатся, чем заменить в рационе?
Почему Денис Черышев никому не нужен? Еще недавно звезде ЧМ-2018 собирались ставить памятник в Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Короткая программа Семененко под «Адажио» претерпит изменения
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости