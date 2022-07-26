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Сегодня, 19:07

Короткая программа Семененко под «Адажио» претерпит изменения

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер фигуриста Евгения Семененко Татьяна Мишина рассказала, что короткая программа спортсмена под «Адажио» Томазо Альбинони претерпит изменения по сравнению с исполнением на Кубке Первого канала.

«Женя набирает форму, они как раз должны скоро на сбор в Куршевель полететь, если все сложится, это будет хороший этап подготовки — высокогорье, что всегда дает хорошую базу для сезона. Уже программы готовы, накатываются, делаются прокаты с определенными элементами. Думаю, к нужному сроку, к прокатам сборной команды, а до этого — прокатам сборной Санкт-Петербурга, должны быть готовы. Сейчас два четверных прыжка и более сложный риттбергер тренирует, надеюсь, будет готов.

Он будет катать «Адажио», но в процессе подготовки, конечно, много нюансов программа претерпевает. Дальше все это совершенствуется, усложняются заходы», — цитирует Мишину ТАСС.

19-летний Семененко является победителем командного чемпионата мира 2021 года, призером этапа «Гран-при» в Канаде (2021) и участником Олимпиады в Пекине 2022 года.

Евгений Семененко
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