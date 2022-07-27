Загитова ответила на вопрос о своей личной жизни и связи с хоккеем

Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о возможных отношениях с известным хоккеистом.

«Личное я не афиширую. Но, в принципе, могу сказать, что хоккея в моей жизни всегда было очень много, в том числе из-за папы. С самого детства я с мамой ходила на его игры, и он постоянно говорил дома о хоккее. Я до сих пор бываю на матчах, не вижу в этом ничего удивительного», — приводит слова Загитовой «7 дней».

20-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. Зимой 2019 года девушка приостановила карьеру.