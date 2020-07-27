Загитова ответила на вопрос, когда сыграет в хоккей. Его задал нападающий СКА
27 июля 2020, 23:09
Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на комментарий игрока юниорской сборной России по хоккею Марата Хуснутдинова. Он поинтересовался, когда фигуристка попробует сыграть в хоккей.
— Когда в хоккей попробуешь? — спросил Хуснутдинов.
— Уже играла, — ответила Загитова.
Комментарии в Instagram Загитовой.
Ранее Загитова приняла участие в тренировке по гольфу с тренером сборной России Игорем Ивашиным. Об этом сообщает Instagram-аккаунт «figurka_match».18-летняя фигуристка посетила гольф-клуб в Завидово, где проходит турнир «Сильные фигуры».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...