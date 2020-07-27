ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Загитова ответила на вопрос, когда сыграет в хоккей. Его задал нападающий СКА

27 июля 2020, 23:09
Алина Загитова. Фото Ксения Нуртдинова. Комментарии в Instagram Загитовой.
Алина Загитова. Фото Ксения Нуртдинова.
Теги:

Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на комментарий игрока юниорской сборной России по хоккею Марата Хуснутдинова. Он поинтересовался, когда фигуристка попробует сыграть в хоккей.

— Когда в хоккей попробуешь? — спросил Хуснутдинов.

— Уже играла, — ответила Загитова.

Комментарии в Instagram Загитовой.
Комментарии в Instagram Загитовой.

Ранее Загитова приняла участие в тренировке по гольфу с тренером сборной России Игорем Ивашиным. Об этом сообщает Instagram-аккаунт «figurka_match».18-летняя фигуристка посетила гольф-клуб в Завидово, где проходит турнир «Сильные фигуры».

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир