Загитова ответила на вопрос, когда сыграет в хоккей. Его задал нападающий СКА

Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на комментарий игрока юниорской сборной России по хоккею Марата Хуснутдинова. Он поинтересовался, когда фигуристка попробует сыграть в хоккей.

— Когда в хоккей попробуешь? — спросил Хуснутдинов.

— Уже играла, — ответила Загитова.

Комментарии в Instagram Загитовой.

Ранее Загитова приняла участие в тренировке по гольфу с тренером сборной России Игорем Ивашиным. Об этом сообщает Instagram-аккаунт «figurka_match».18-летняя фигуристка посетила гольф-клуб в Завидово, где проходит турнир «Сильные фигуры».