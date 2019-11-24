Загитова обратилась к болельщикам после этапа Гран-при в Японии

Олимпийская чемпионка-2018, россиянка Алина Загитова опубликовала в своем Instagram после этапа Гран-при в Саппоро (Япония).

На этапе в Японии 17-летняя Загитова стала третьей, что позволит ей принять участие в финале серии в Турине (Италия), который пройдет с 5 по 8 декабря.

«Японский этап NHK Trophy стал настоящим челленджем для меня, — подписала фото Загитова. — Сложно, волнующе, досадно, радостно... Только с поддержкой моих тренеров и всех болельщиков я смогла настроиться и показать красивое катание. Увидимся в Турине».