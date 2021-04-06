Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Загитова назвала прорывом для России итоги ЧМ по фигурному катанию

22:14
Теги:

Российская фигуристка Алина Загитова похвалила российских фигуристов за результаты на чемпионате мира, общаясь с журналистами после выступления в шоу команды Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

— Не хотелось бы давать комментарии на эту тему... Но здорово выступили, всех поздравляю, это действительно прорыв, — сказала Загитова, отвечая на вопрос корреспондента «СЭ» о том, не удивило ли ее доминирование сборной России на турнире.

(Дмитрий Кузнецов)

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...