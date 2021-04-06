Загитова назвала прорывом для России итоги ЧМ по фигурному катанию
22:14
Российская фигуристка Алина Загитова похвалила российских фигуристов за результаты на чемпионате мира, общаясь с журналистами после выступления в шоу команды Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
— Не хотелось бы давать комментарии на эту тему... Но здорово выступили, всех поздравляю, это действительно прорыв, — сказала Загитова, отвечая на вопрос корреспондента «СЭ» о том, не удивило ли ее доминирование сборной России на турнире.
(Дмитрий Кузнецов)
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