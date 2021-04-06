Загитова ответила на вопрос о возвращении на соревнования
22:51
Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос журналистов, может ли программа Inner Light, впервые показанная на шоу команды Тутберидзе 6 апреля в Москве, стать соревновательной.
«Сможем ли мы увидеть сегодняшнюю программу в соревнованиях? Посмотрим. Короткая или произвольная? Пока это все-таки показательный номер», — сказала Загитова.
Загитова исполнила в программе тройные лутц и флип, оба чисто.
(Дмитрий Кузнецов)
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