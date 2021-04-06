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Загитова ответила на вопрос о возвращении на соревнования

22:51
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос журналистов, может ли программа Inner Light, впервые показанная на шоу команды Тутберидзе 6 апреля в Москве, стать соревновательной.

«Сможем ли мы увидеть сегодняшнюю программу в соревнованиях? Посмотрим. Короткая или произвольная? Пока это все-таки показательный номер», — сказала Загитова.

Загитова исполнила в программе тройные лутц и флип, оба чисто.

(Дмитрий Кузнецов)

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