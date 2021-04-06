Авербух ждет возвращения Евгении Медведевой в следующем сезоне

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух отреагировал на новость о возможном возвращении к соревнованиям Евгении Медведевой в следующем сезоне.

«Женя сказала, что обдумает возвращение? И молодец. Будем ждать и надеяться», — сказал Авербух «СЭ».

После контрольных прокатов спортсменка вернулась в группу Этери Тутберидзе, в которой тренировалась до весны 2018 года. Эти два года Медведева тренировалась у канадского специалиста Брайана Орсера.

Сегодня, 6 апреля, Медведева заявила, что избавилась от проблем со здоровьем и подумает о возвращении на соревнования в следующем сезоне.

(Артем Бухаев)