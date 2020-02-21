Загитова на совместной тренировке с Трусовой и Валиевой в «Хрустальном»

В сети появилось видео из тренажерного зала «Хрустального», на котором запечатлен фрагмент тренировки группы Этери Тутберидзе.

В числе прочих в ней принимали участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Александра Трусова, и победительница юниорского Финала Гран-при Камила Валиева.

Ближайшим стартом для Валиевой станет чемпионат мира среди юниоров, который пройдет с 2 по 8 марта в Таллине, а для Трусовой — взрослый чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.