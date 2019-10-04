Загитова и Трусова провели совместную тренировку в Японии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова провели совместную тренировку в Японии перед выступлением на коммерческом турнире Japan Open. Cоответствующие кадры появились в Instagram хореографа группы Тутберидзе Даниила Глейхенгауза и фан-аккаунте Загитовой.

Фигуристки выступят в составе сборной Европы вместе с Хавьером Фернандесом и Денисом Васильевсом. Все они вместе с представителями команд Японии и Северной Америки 5 октября будут представлять только произвольные программы. Начало выступлений мужчин — в 6.30, женщин — в 8.15 по московскому времени.