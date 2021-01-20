Загитова анонсировала новую программу на Первом канале. Видео

Российская фигуристка Алина Загитова анонсировала новую программу на Первом канале со своим участием.

18-летняя спортсменка опубликовала у себя в Instagram промо-ролик передачи. В видео показано, как Загитова тренируется в зале, после чего обувает коньки и выходит на арену. Название и дата выхода программы в эфир не сообщается.

«Скоро», — подписала пост в Instagram Загитова.

Напомним, в 2020 году олимпийская чемпионка вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период» на Первом канале.