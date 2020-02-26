Забияко и Энберт объявили о завершении карьеры

Российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт объявили о завершении спортивной карьеры. Причина — проблемы партнера со здоровьем. В октябре 2019 года Энберт объявил о приостановке карьеры в связи с отсутствием медицинского допуска к соревнованиям и тренировкам.

— Саша, ты — лучший партнер. По крайней мере, в моей Вселенной. Если бы у меня был шанс пройти этот путь еще раз, я бы сделала это. Но я уверена, это к лучшему — сказала Забияко, выступая на сцене после проката на гала-вечере команд Мозер и Тутберидзе «Путь к победе» в Москве.

Энберт поблагодарил партнершу и подтвердил, что пара завершает выступления. (Дмитрий Кузнецов)

Забияко и Энберт выступала вместе с 2015 года. Фигуристы — серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях, а также бронзовые призеры чемпионата Европы-2018 и чемпионатов мира-2019 (личного и командного).

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