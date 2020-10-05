Японцы признали Загитову самой красивой спортсменкой

Российская фигуристка Алина Загитова получила титул самой красивой спортсменки мира от японского издания The Digest, сообщает «360».

Журналистов привлекла не только хорошая спортивная форма российской олимпийской чемпионки, но и ее стильный образ. Авторы статьи обращают внимание, что многие читатели издания и пользователи Instagram назвали ее «самой красивой спортсменкой в мире».

Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, где обошла свою соотечественницу Евгению Медведеву. После этого она выиграла чемпионат мира в Японии.