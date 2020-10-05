Японцы признали Загитову самой красивой спортсменкой
13:28
Российская фигуристка Алина Загитова получила титул самой красивой спортсменки мира от японского издания The Digest, сообщает «360».
Журналистов привлекла не только хорошая спортивная форма российской олимпийской чемпионки, но и ее стильный образ. Авторы статьи обращают внимание, что многие читатели издания и пользователи Instagram назвали ее «самой красивой спортсменкой в мире».
Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, где обошла свою соотечественницу Евгению Медведеву. После этого она выиграла чемпионат мира в Японии.
Дополнительная информация:
https://360tv.ru/news/sport/japontsy-priznali-zagitovu-samoj-krasivoj-sportsmenkoj/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...