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Японцы признали Загитову самой красивой спортсменкой

13:28
Алина Загитова. Фото -
Алина Загитова. Фото -
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Российская фигуристка Алина Загитова получила титул самой красивой спортсменки мира от японского издания The Digest, сообщает «360».

Журналистов привлекла не только хорошая спортивная форма российской олимпийской чемпионки, но и ее стильный образ. Авторы статьи обращают внимание, что многие читатели издания и пользователи Instagram назвали ее «самой красивой спортсменкой в мире».

Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, где обошла свою соотечественницу Евгению Медведеву. После этого она выиграла чемпионат мира в Японии.

Дополнительная информация:

https://360tv.ru/news/sport/japontsy-priznali-zagitovu-samoj-krasivoj-sportsmenkoj/

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