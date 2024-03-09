Ягудин второй год подряд выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов»
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин стал победителем турнира по шоу-программам «Русский вызов» 2024 года.
43-летний фигурист выступил с живым исполнением стихотворения «Мгновения» Роберта Рождественского. В прошлом году Ягудин также выиграл соревнование.
Второе место в турнире заняла чемпионка мира Елизавета Туктамышева, которая представила номер на стихи Марины Цветаевой в прочтении народной артистки Алисы Фрейндлих.
Третье место между собой разделили Оксана Домнина и Максим Шабалин, Ксения Синицына, а также Мария Петрова и Алексей Тихонов.
Второй в истории турнир по шоу-программам «Русский вызов» проходил в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный».
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