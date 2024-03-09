Валиева, Трусова и Щербакова посетили турнир «Русский вызов»
Фигуристка Камила Валиева посетила турнир по шоу-программам «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.
Спортсменка, отбывающая на данный момент дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, была замечена на трибунах во дворце спорта «Юбилейный».
Камила Валиева.
Фото Скриншот трансляции.
Также на турнире в качестве гостей появились олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова и серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова.
Александра Трусова (слева) и Анна Щербакова (справа).
Фото Скриншот трансляции
Победителем турнира «Русский вызов» второй год подряд стал Алексей Ягудин, который в этот раз выступил с живым исполнением стихотворения «Мгновения» Роберта Рождественского.
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