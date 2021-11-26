Ягудин восхитился парой Медведевой и Милохина: «Они привносят в проект свежий воздух»
Бывший российский фигурист, телеведущий Алексей Ягудин рассказал, что думает о выступлении тиктокера Данила Медведева и фигуристки Евгении Медведевой, которые в паре катаются в шоу «Ледниковый период».
«Когда только запускали сезон, была куча негатива по поводу участия Дани Милохина. А сегодня, смотрите, отсняли уже девятый выпуск — и сколько восторженных откликов от его участия! Верно говорят члены судейской коллегии о том, что они вместе с Медведевой, казалось бы, два одиночника, но они сложились и почувствовали друг друга. Они привносят в проект свежий воздух. Эта безбашенность и то, что нет определенных каких-то границ или каких-то направлений, систем, которые тебя как-то сдерживали, — вот у Дани все это напрочь отсутствует», — цитирует Ягудина Sport24.
В новом выпуске «Ледникового периода», который будет показан 28 ноября. пара завершила поцелуем номер по мотивам фильма «Человек-Паук».
Ягудин вместе с Алиной Загитовой являются ведущими шоу на «Первом канале».
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/figureskating/2021-11-26-aleksey-yagudin-intervyu-o-gran-pri-rossii-milokhine-vaktsinatsii-protiv-koronavirusa-lednikovom-periode-morgenshterne
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