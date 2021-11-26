Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Ягудин восхитился парой Медведевой и Милохина: «Они привносят в проект свежий воздух»

Ягудин высказался о паре Медведевой и Милохина
13:57
Евгения Медведева и Данил Милохин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Данил Милохин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший российский фигурист, телеведущий Алексей Ягудин рассказал, что думает о выступлении тиктокера Данила Медведева и фигуристки Евгении Медведевой, которые в паре катаются в шоу «Ледниковый период».

«Когда только запускали сезон, была куча негатива по поводу участия Дани Милохина. А сегодня, смотрите, отсняли уже девятый выпуск — и сколько восторженных откликов от его участия! Верно говорят члены судейской коллегии о том, что они вместе с Медведевой, казалось бы, два одиночника, но они сложились и почувствовали друг друга. Они привносят в проект свежий воздух. Эта безбашенность и то, что нет определенных каких-то границ или каких-то направлений, систем, которые тебя как-то сдерживали, — вот у Дани все это напрочь отсутствует», — цитирует Ягудина Sport24.

В новом выпуске «Ледникового периода», который будет показан 28 ноября. пара завершила поцелуем номер по мотивам фильма «Человек-Паук».

Ягудин вместе с Алиной Загитовой являются ведущими шоу на «Первом канале».

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/figureskating/2021-11-26-aleksey-yagudin-intervyu-o-gran-pri-rossii-milokhine-vaktsinatsii-protiv-koronavirusa-lednikovom-periode-morgenshterne

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Куда сходить в декабре в Москве? Афиша спортивных событий и развлечений
Зеленский заявил о получении данных по планируемому госперевороту на Украине
0