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Российские фигуристки последними закончили тренировку на этапе «Гран-при»

12:54
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Российские фигуристки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых стали последними, кто закончил тренировку в рамках этапа «Гран-при» по фигурному катанию.

Фигуристки катались после того, как со льда ушли представительницы других стран в сильнейшей разминке. В целом же все одиночницы закончили тренироваться раньше, чем завершилась официальная тренировка.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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