Российские фигуристки последними закончили тренировку на этапе «Гран-при»

Российские фигуристки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых стали последними, кто закончил тренировку в рамках этапа «Гран-при» по фигурному катанию.

Фигуристки катались после того, как со льда ушли представительницы других стран в сильнейшей разминке. В целом же все одиночницы закончили тренироваться раньше, чем завершилась официальная тренировка.