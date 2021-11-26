Российские фигуристки последними закончили тренировку на этапе «Гран-при»
12:54
Российские фигуристки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых стали последними, кто закончил тренировку в рамках этапа «Гран-при» по фигурному катанию.
Фигуристки катались после того, как со льда ушли представительницы других стран в сильнейшей разминке. В целом же все одиночницы закончили тренироваться раньше, чем завершилась официальная тренировка.
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