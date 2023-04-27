Ягудин верит, что Россию скоро вернут на международные соревнования

Знаменитый российский фигурист, олимпийский чемпион — 2002 Алексей Ягудин высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Буду говорить за фигурное катание. В этом году провели российские этапы Гран-при. Конечно, олимпийцам, чемпионам мира и Европы после крупных международных турниров приходится ехать — не в обиду — в Сызрань или Саранск. Хотя, самое главное — это турниры. И это, естественно, небольшой шаг назад. Но, с другой стороны, у огромнейшего количества спортсменов появилась возможность показать себя и вклиниться в когорту сильнейших. Плюс, провели прыжковый турнир, командник. И мне приятно, что у наших фигуристов было абсолютно все — да, кроме чемпионатов Европы и мира. Но была и финансовая поддержка, и сейчас, кажется, наши сборники полетят в Монголию на показательные выступления. Идут три больших тура — и у Этери Тутберидзе, и у Жени Плющенко, и у Ильи Авербуха. У Татьяны Навки много мероприятий. Я оптимист, я верю, что все скоро закончится и нас пустят на международные соревнования. Потому что — ну, был без нас чемпионат мира и Европы. Но не было какой-то интриги. Уж в фигурном катании-то мы — одни из лидеров», — приводит слова Ягудина «Газете.Ru».

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.