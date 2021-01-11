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Ягудин станцевал в аэропорту перед отпуском

10:49
Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Алексей Ягудин исполнил русский народный танец перед вылетом из аэропорта. Фото Instagram
Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийский чемпион по фигурному катанию и ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин исполнил русский народный танец перед вылетом из аэропорта. Это произошло у стойки регистрации.

Ягудин отправился в отпуск вместе с семьей, однако не уточнил, куда именно улетает.

«Наше очень доброе утро!» — написал Ягудин, добавив фото в Instagram.

Алексей Ягудин исполнил русский народный танец перед вылетом из аэропорта. Фото Instagram
Алексей Ягудин исполнил русский народный танец перед вылетом из аэропорта. Фото Instagram

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