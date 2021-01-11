Ягудин станцевал в аэропорту перед отпуском

Олимпийский чемпион по фигурному катанию и ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин исполнил русский народный танец перед вылетом из аэропорта. Это произошло у стойки регистрации.

Ягудин отправился в отпуск вместе с семьей, однако не уточнил, куда именно улетает.

«Наше очень доброе утро!» — написал Ягудин, добавив фото в Instagram.