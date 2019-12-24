Ягудин считает, что Загитовой будет не хватать на чемпионате России

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал мнение о том, как отсутствие Алины Загитовой скажется на престижности чемпионата России.

— В любом случае на первенство приедет очень сильный состав фигуристок, хотя Загитовой будет не хватать, — цитирует Ягудина RT. — Но она самостоятельно приняла решение о приостановке карьеры и имеет на это право. Она и так очень много сделала для страны.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 26 по 29 января.

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции