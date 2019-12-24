Ягудин считает, что Загитовой будет не хватать на чемпионате России
17:14
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал мнение о том, как отсутствие Алины Загитовой скажется на престижности чемпионата России.
— В любом случае на первенство приедет очень сильный состав фигуристок, хотя Загитовой будет не хватать, — цитирует Ягудина RT. — Но она самостоятельно приняла решение о приостановке карьеры и имеет на это право. Она и так очень много сделала для страны.
Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 26 по 29 января.
Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/701655-yagudin-zagitova-prestizh-chr
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