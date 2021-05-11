Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался по поводу стрельбы в казанской гимназии.

«Вот так, отводишь своего ребенка и все... больше никогда его не увидишь... Какая же ужасающая трагедия. Соболезную...

Отдать бы эту мразь родителям погибших детей, чтобы его разорвали", — написал Ягудин в Instagram.

Сегодня, 11 мая, молодой человек Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе №175 на улице Джаудата Файзи. Известно о девяти погибших, в числе которых две учительницы. В больницу доставлен 21 человек: 18 детей и трое взрослых.