Ягудин — о трагедии в Казани: «Отдать бы эту мразь родителям погибших детей, чтобы его разорвали»
18:16
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался по поводу стрельбы в казанской гимназии.
«Вот так, отводишь своего ребенка и все... больше никогда его не увидишь... Какая же ужасающая трагедия. Соболезную...
Отдать бы эту мразь родителям погибших детей, чтобы его разорвали", — написал Ягудин в Instagram.
Сегодня, 11 мая, молодой человек Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе №175 на улице Джаудата Файзи. Известно о девяти погибших, в числе которых две учительницы. В больницу доставлен 21 человек: 18 детей и трое взрослых.
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