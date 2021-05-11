Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии.

«Какая беда в Казани. В мирное время гибнут люди, дети. Больно, страшно... Мои глубокие соболезнования всем родным!» — написала Тарасова в Instagram.

Сегодня, 11 мая, молодой человек Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе №175 на улице Джаудата Файзи. В пресс-службе президента Татарстана сообщили о девяти погибших, в числе которых две учительницы. В больницу доставлен 21 человек: 18 детей и трое взрослых.