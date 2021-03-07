Загитова не захотела комментировать «главное событие недели в «Хрустальном»

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова после выступления и работы ведущей на гала-вечере шоу «Ледниковый период» рассказала о своих впечатлениях. Загитова впервые выступала в роли ведущей с микрофоном на большом стадионе.

— Было очень волнительно, но думаю, у меня все получилось, — оценила Алина.

— Алексей Ягудин сказал, что вы к нему обращаетесь на «вы», а с кем-то из проекта дружите и называете на «ты»?

— Я со всеми дружу, но на «Вы» я обращаюсь к людям, которых я уважаю, которые старше меня. Они все говорят «давайте на ты», но я не соглашаюсь.

— Хотели бы попробовать себя в качестве участника «Ледникового периода»?

— Для одиночниц это будет сложнее. Когда ты в парах, ты уже знаешь что делать, как залезть на партнера. Для профессионалов мужчин это просто — закинуть партнершу. Мне будет сложнее. Возможно, посмотрю.

— Как вам было вести шоу с Алексеем Ягудиным?

— Мы сразу нашли контакт, поэтому легко.

— Буквально вчера выступали в шоу Алексея Мишина, не тяжело — два шоу по сути за день?

— Тяжело сейчас в коньках стоять, потому что я в них уже три часа. А так — не тяжело. Привыкла уже.

— У вас есть любимый номер в «Ледниковом периоде»?

— Все они, наверное, любимые. Мне кажется, каждый найдет номер, который отражает его. Они разные и восхитительные одновременно.

— Сами когда начали смотреть «Ледниковый период»?

— Я смотрела отрывками, я не так сильно увлекалась фигурным катанием, просто занималась, но не смотрела много по телевизору. Начала, наверное, в 2014-м.

— К роли ведущей уже привыкли?

— Да, мне кажется, я уже полностью как рыба в воде. Естественно, нервничаю, особенно сегодня — ничего не перезаписать, надо заряжать зрителей, чтобы они взбодрились и всем понравилось. Надеюсь, что все остались довольны.

— Где вам комфортнее — на льду или вне его?

— На льду. (Смеется.)

— Про главное событие недели можно вас спрашивать? На катке, где вы тренируетесь... (Возвращение Алены Косторной. — Прим. «СЭ»)

— (Загитова помотала головой.)

(Дмитрий Кузнецов)