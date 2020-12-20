Ягудин назвал свадьбу Авербуха и Арзамасовой самым ярким событием года

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин в своем Instagram отреагировал на новость о свадьбе хореографа Ильи Авербуха с актрисой Елизаветой Арзамасовой.

«День был такой спокойный... А тут самое яркое событие 2020 года, просто огонь! Еще я слышал, что маршрут уже построен. Значит, следующая станция — роддом. Главное — держитесь за руки! Так вы оба сказали «да» или как? Чем репетиция то закончилась? Илья, ты же обещал мне главную роль! А почему вы не соблюдаете социальную дистанцию? Вы еще и целуетесь?» — написал Ягудин.

Напомним, что 47-летний Илья Авербух и 25-летняя Лиза Арзамасова долго не афишировали свои отношения, но слухи об их романе ходили с минувшего лета. Для Лизы это первый брак, а для Авербуха — второй.

Илья Авербух — продюсер ледовых шоу, хореограф в фигурном катании и бывший фигурист. После громкого развода с фигуристкой Ириной Лобачёвой он скрывал имена своих подруг. И заявлял, что ведет холостяцкий образ жизни, а дома его ждет только 16-летний сын Мартин.